¡Checo y Cadillac, envueltos en escándalo sobre la FIA!

El equipo de F1 de Cadillac debutará en la máxima categoría el próximo año, lo que influirá en las clasificatorias de 2026.

No obstante, las afirmaciones sobre cambios en el formato y ajustes en las reglas no se corresponden con la realidad, según detalla GPFans.

A lo largo de la historia de la Fórmula 1 se han utilizado diferentes sistemas de clasificación. Hasta 1996 se disputaban dos sesiones, una el viernes y otra el sábado. Entre 1996 y 2002 se optó por una única sesión de una hora en la que los pilotos podían dar un máximo de 12 vueltas.

De 2003 a 2005 se introdujo el denominado one-lap shootout, en el que cada coche salía en solitario para intentar una única vuelta. Este método generó rechazo entre los aficionados, dando paso en 2006 al sistema Q1, Q2, Q3 que se mantiene vigente.

El reglamento deportivo se mantiene sin cambios

En la actualidad, Q1 tiene una duración de 18 minutos, Q2 de 15 y Q3 de 12. Tras la primera sesión, quedan eliminados los cinco pilotos más lentos, y lo mismo sucede después de Q2, dejando a los 10 mejores para competir por la pole position en Q3. Estas normas están recogidas en el artículo 39.2 del reglamento deportivo.

La entrada de Cadillac supondrá que se eliminen más pilotos en Q1 y Q2 para garantizar la clasificación de diez coches a la final. Por ello, el artículo 39.5 establece que, si se inscriben 22 coches, se descartarán seis pilotos tras Q1 y otros seis tras Q2. Además, la FIA ha previsto la posibilidad de contar con un duodécimo equipo, en cuyo caso se eliminarían siete coches después de cada una de las dos primeras sesiones si se inscriben 24 vehículos.

Un medio especializado en Fórmula 1 en los Países Bajos ha sugerido que se han modificado las reglas deportivas para 2026 y que cambiará el formato de clasificación. Sin embargo, GPFans confirma que estas afirmaciones no tienen fundamento. Los documentos oficiales de la FIA reflejan que, para esta temporada, se aplican las mismas normas que estarán vigentes el próximo año, aunque para 2026 se encuentran en el artículo B2.4.2 y en el B2.4.3.b.

La única modificación se traduce en la eliminación de seis pilotos tras Q1 y Q2 en lugar de cinco, debido a la incorporación de Cadillac. Los seguidores de este sistema podrán respirar tranquilos, ya que ni el formato ni el reglamento deportivo sufrirán cambios significativos.

Bottas (l) y Pérez (r) competirán en 2026 para el nuevo equipo Cadillac F1

