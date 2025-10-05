close global

F1 Hoy: Alonso explota con golpes; Confirman fuerte castigo a Sainz en Singapur

Aloisio Hernández
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 5 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: REVIENTA con GOLPES tras la qualy en Singapur. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: CONFIRMADO - Queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur. ::: LEER MÁS

Russell se lleva el GP de Singapur; Alonso y Sainz logran épica remontada
Formula 1

  • hace 28 minutos
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
Formula 1

  • hace 4 minutos
F1 Hoy: Alonso explota con golpes; Confirman fuerte castigo a Sainz en Singapur
F1 Hoy

  • Hoy 12:00
OFICIAL: ¡Venden la F1 a TELEVISA en México!
F1

  • Hoy 01:04
ATENCIÓN: El regreso de Checo Pérez con Cadillac, AMENAZADO
Cadillac

  • Ayer 23:00
F1 Colapinto Hoy: Nueva humillación a Gasly; Lanza ataque contra Sainz
F1 Colapinto Hoy

  • Hoy 03:00
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
  • 26 septiembre

