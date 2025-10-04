close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Yuki Tsunoda, Alex Albon, Carlos Sainz, Franco Colapinto, British GP, 2025

Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE y CULPA a Carlos Sainz de su qualy en Singapur

Franco Colapinto lanza DURO ATAQUE y CULPA a Carlos Sainz de su qualy en Singapur

Aloisio Hernández
Yuki Tsunoda, Alex Albon, Carlos Sainz, Franco Colapinto, British GP, 2025

Franco Colapinto atacó a Carlos Sainz y lo culpó por su resultado en la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

Luego de la qualy en Marina Bay, el corredor argentino no se guardó nada en sus palabras a ESPN: "Fue buena la vuelta, tuve muchísimo tráfico, tuve a Lawson, a Sainz...

"Cuando estás a dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica, grip. Me molestaron mucho, caliente porque teníamos buen auto para pasar. Yo estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Obviamente que nos falta trabajar en equipo y mejorar el auto porque estamos lejos", señaló.

Relacionado: Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4744 votos

Relacionado

Carlos Sainz Franco Colapinto

Últimas Noticias

CONFIRMADO: Carlos Sainz queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur
Williams

CONFIRMADO: Carlos Sainz queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur

  • 3 hours ago
F1 en México sufre CAMBIO HISTÓRICO tras regreso de Checo Pérez
F1

F1 en México sufre CAMBIO HISTÓRICO tras regreso de Checo Pérez

  • 1 hour ago
Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
GP de Singapur

Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE

  • Hoy 16:12
Parrilla de salida de Singapur con CASTIGOS incluidos
GP de Singapur

Parrilla de salida de Singapur con CASTIGOS incluidos

  • 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur
GP de Singapur

Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur

  • 2 hours ago
Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly
Alpine

Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly

  • Hoy 15:25
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x