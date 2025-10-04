Franco Colapinto atacó a Carlos Sainz y lo culpó por su resultado en la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

Luego de la qualy en Marina Bay, el corredor argentino no se guardó nada en sus palabras a ESPN: "Fue buena la vuelta, tuve muchísimo tráfico, tuve a Lawson, a Sainz...

"Cuando estás a dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica, grip. Me molestaron mucho, caliente porque teníamos buen auto para pasar. Yo estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Obviamente que nos falta trabajar en equipo y mejorar el auto porque estamos lejos", señaló.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

