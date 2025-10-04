close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc and Hamilton in front of Monza 2023 crowd

F1 Hoy: Castigo a Leclerc; El problema de Hamilton; Antonelli puede sacar a Russell

F1 Hoy: Castigo a Leclerc; El problema de Hamilton; Antonelli puede sacar a Russell

Aloisio Hernández
Leclerc and Hamilton in front of Monza 2023 crowd

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 4 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris. ::: LEER MÁS

BOMBAZO: Kimi Antonelli podría SACAR a George Russell de Mercedes. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton señala su PRINCIPAL PROBLEMA con Ferrari en Singapur. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4728 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
GP de Singapur

Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE

  • hace 12 minutos
Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly
Alpine

Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly

  • hace 58 minutos
Verstappen alza la mano para pole; P6 de Carlos Sainz en FP3 del GP de Singapur
GP de Singapur

Verstappen alza la mano para pole; P6 de Carlos Sainz en FP3 del GP de Singapur

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Castigo a Leclerc; El problema de Hamilton; Antonelli puede sacar a Russell
F1 Hoy

F1 Hoy: Castigo a Leclerc; El problema de Hamilton; Antonelli puede sacar a Russell

  • Hoy 10:00
F1 Checo Hoy: Deja en shocks a sus fans con comercial; Humillan a Red Bull
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Deja en shocks a sus fans con comercial; Humillan a Red Bull

  • Hoy 02:00
F1 Colapinto Hoy: Nueva decepción de Alpine; Arriesgada decisión en Alpine
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Nueva decepción de Alpine; Arriesgada decisión en Alpine

  • Hoy 01:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x