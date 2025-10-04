F1 Hoy: Castigo a Leclerc; El problema de Hamilton; Antonelli puede sacar a Russell

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 4 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris. ::: LEER MÁS

BOMBAZO: Kimi Antonelli podría SACAR a George Russell de Mercedes. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton señala su PRINCIPAL PROBLEMA con Ferrari en Singapur. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!