Lewis Hamilton señaló cuál es el principal problema que tiene con Ferrari en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Singapur.

El siete veces campeón del mundo ofreció sus palabras a los periodistas presentes en Marina Bay luego de finalizar la FP2 y esto fue lo que declaró: "Obviamente McLaren es muy rápido y obtener una vuelta limpia no es fácil.

"Siento que hoy hay muchos aspectos positivos, mucho aprendizaje. Y estoy muy satisfecho con el progreso que hemos logrado sesión tras sesión.En general, ha sido un buen día.

"He disfrutado conduciendo el coche; es la primera vez que conduzco, obviamente, un Ferrari en este circuito, y siempre me he preguntado estos años, al mirar los equipos a lo largo de los años, cuáles serían las diferencias, y es la primera vez que pude sentir eso hoy", reveló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

