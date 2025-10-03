close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc SEÑALA AL CULPABLE de su choque con Lando Norris

Charles Leclerc SEÑALA AL CULPABLE de su choque con Lando Norris

Aloisio Hernández
Charles Leclerc, Ferrari, Belgium, 2025

Charles Leclerc señaló al culpable del choque que tuvo con Lando Norris en la FP2 del GP de Singapur.

El corredor monegasco opinó sobre el incidente frente a la prensa presente en Marina Bay y este fue su veredicto: "Hubo un poco de confusión con la salida de los dos McLaren.

"Parecía que salían a la vez. Así que él [su mecánico] pensó que saldrían un poco lentos, así que no tuve la señal para parar. En estos casos, uno depende un poco del equipo.

"Pero estas cosas pasan, y además fue en un momento complicado porque con todas las banderas rojas, todos tenían mucha prisa por salir a dar algunas vueltas. Así que es una combinación de factores. No es algo que quieras, pero estas cosas pasan", comentó.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?

Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.

El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.

GP de Singapur 2025: FP1

Posición Piloto
1Fernando Alonso
2Charles Leclerc
3Max Verstappen
4Lewis Hamilton
5Oscar Piastri
6Lando Norris
7Isack Hadjar
8Carlos Sainz
9Yuki Tsunoda
10Esteban Ocon
11George Russell
12Nico Hulkenberg
13Pierre Gasly
14Kimi Antonelli
15Liam Lawson
16Oliver Bearman
17Gabriel Bortoleto
18Lance Stroll
19Franco Colapinto
20Alexander Albon

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4655 votos

Relacionado

Ferrari Charles Leclerc

Últimas Noticias

ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris
Ferrari

ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris

  • hace 21 minutos
OFICIAL: Nueva DECEPCIÓN de Alpine para Franco Colapinto
Alpine

OFICIAL: Nueva DECEPCIÓN de Alpine para Franco Colapinto

  • hace 26 minutos
McLaren se recupera en FP2, pero Fernando Alonso se mantiene en la PELEA
GP de Singapur

McLaren se recupera en FP2, pero Fernando Alonso se mantiene en la PELEA

  • 2 hours ago
Charles Leclerc SEÑALA AL CULPABLE de su choque con Lando Norris
Ferrari

Charles Leclerc SEÑALA AL CULPABLE de su choque con Lando Norris

  • hace 12 minutos
Kim Antonelli se ENFRENTA a la PRENSA en Singapur
Mercedes

Kim Antonelli se ENFRENTA a la PRENSA en Singapur

  • hace 42 minutos
Carlos Sainz confiesa NUEVO ERROR que lo perjudicó en Williams
Williams

Carlos Sainz confiesa NUEVO ERROR que lo perjudicó en Williams

  • hace 56 minutos
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x