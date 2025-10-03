Charles Leclerc señaló al culpable del choque que tuvo con Lando Norris en la FP2 del GP de Singapur.

El corredor monegasco opinó sobre el incidente frente a la prensa presente en Marina Bay y este fue su veredicto: "Hubo un poco de confusión con la salida de los dos McLaren.

"Parecía que salían a la vez. Así que él [su mecánico] pensó que saldrían un poco lentos, así que no tuve la señal para parar. En estos casos, uno depende un poco del equipo.

"Pero estas cosas pasan, y además fue en un momento complicado porque con todas las banderas rojas, todos tenían mucha prisa por salir a dar algunas vueltas. Así que es una combinación de factores. No es algo que quieras, pero estas cosas pasan", comentó.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: FIA hace OFICIAL el CASTIGO a Charles Leclerc por chocar a Lando Norris

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?

Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.

El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.

GP de Singapur 2025: FP1

Posición Piloto 1 Fernando Alonso 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Lewis Hamilton 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Isack Hadjar 8 Carlos Sainz 9 Yuki Tsunoda 10 Esteban Ocon 11 George Russell 12 Nico Hulkenberg 13 Pierre Gasly 14 Kimi Antonelli 15 Liam Lawson 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Lance Stroll 19 Franco Colapinto 20 Alexander Albon

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!