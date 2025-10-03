Charles Leclerc SEÑALA AL CULPABLE de su choque con Lando Norris
Charles Leclerc señaló al culpable del choque que tuvo con Lando Norris en la FP2 del GP de Singapur.
El corredor monegasco opinó sobre el incidente frente a la prensa presente en Marina Bay y este fue su veredicto: "Hubo un poco de confusión con la salida de los dos McLaren.
"Parecía que salían a la vez. Así que él [su mecánico] pensó que saldrían un poco lentos, así que no tuve la señal para parar. En estos casos, uno depende un poco del equipo.
"Pero estas cosas pasan, y además fue en un momento complicado porque con todas las banderas rojas, todos tenían mucha prisa por salir a dar algunas vueltas. Así que es una combinación de factores. No es algo que quieras, pero estas cosas pasan", comentó.
¿Qué pasó en la FP1 del GP de Singapur?
Fernando Alonso se quedó con la primera posición del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur, haciendo realidad su amenaza a McLaren y Ferrari por el podio.
El bicampeón del mundo hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1:31.116 segundos, superando por 0.150 a Charles Leclerc. Detrás llegaron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Oscar Piastri.
En el resto del Top 10 quedaron Lando Norris, Isack Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Loa dos Mercedes quedaron fuera de los diez primeros, mientras que Franco Colapinto finalizó 19º.
GP de Singapur 2025: FP1
|Posición
|Piloto
|1
|Fernando Alonso
|2
|Charles Leclerc
|3
|Max Verstappen
|4
|Lewis Hamilton
|5
|Oscar Piastri
|6
|Lando Norris
|7
|Isack Hadjar
|8
|Carlos Sainz
|9
|Yuki Tsunoda
|10
|Esteban Ocon
|11
|George Russell
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Pierre Gasly
|14
|Kimi Antonelli
|15
|Liam Lawson
|16
|Oliver Bearman
|17
|Gabriel Bortoleto
|18
|Lance Stroll
|19
|Franco Colapinto
|20
|Alexander Albon
