OFICIAL: Nueva DECEPCIÓN de Alpine para Franco Colapinto

Ha caído la confirmación oficial de una nueva decepción de Alpine para Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Singapur.

La FIA informó en un comunicado de las mejoras que los equipos llevarán durante el siguiente fin de semana; sin embargo, quedó reportado que nuevamente la escudería francesa no ha llevado ninguna mejora al monoplaza del argentino.

Una situación para nada favorable si se toma en cuenta el terrible rendimiento que han demostrado en las últimas carreras. Pero todos son conscientes de que el enfoque del equipo ya está en 2026.

No obstante, Franco deberá buscar resultados medianamente aceptables con un monoplaza terrible para manejar y con su futuro en el aire de cara al Campeonato Mundial 2026.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

