Fernando Alonso se ha pronunciado en el anuncio en el que se confirma que su equipo A14 Management ha fichado al hijo de un expiloto de Fórmula 1.

Jan Lammers compitió en la F1 durante cinco temporadas, entre 1979 y 1992, al volante de equipos como Samson Shadow Racing y March F1. Su hijo, René, de 17 años, está abriéndose camino en las categorías inferiores.

En declaraciones tras el anuncio, el español comentó: "A esa edad es imposible saber qué depara el futuro. Cada piloto que incorporamos a los 14 años recibe nuestro máximo apoyo para seguir sus sueños, pero al final lo que se busca es que se conviertan en profesionales.

"En el karting y en las categorías juveniles se requiere una gran inversión, y las decisiones para el siguiente año dependen también del presupuesto disponible. Si logramos que estos jóvenes se conviertan en pilotos profesionales y sean remunerados por su desempeño, habremos alcanzado el primer objetivo.

"Llegar a la F1 es, sin duda, el sueño de todos, aunque en la máxima categoría tan solo se disputan 22 plazas. En el caso de René, tiene un talento innegable. Ha mostrado gran velocidad en el karting, ha atraído la atención de varios equipos en la F4 y se destaca en los monoplazas. Sin duda, es uno de los pilotos más prometedores de nuestra academia", afirmó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

