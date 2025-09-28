F1 Hoy: Comunicado de Hamilton; Antonelli, arruinado por Russell; Verstappen gana con Ferrari
F1 Hoy: Comunicado de Hamilton; Antonelli, arruinado por Russell; Verstappen gana con Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
OFICIAL: Lewis Hamilton manda COMUNICADO sobre su ausencia. ::: LEER MÁS
George Russell estaría ARRUINANDO a Kimi Antonelli dentro de Mercedes. ::: LEER MÁS
TODO sobre la HUMILLANTE victoria de Max Verstappen con Ferrari. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy
F1 Hoy: Comunicado de Hamilton; Antonelli, arruinado por Russell; Verstappen gana con Ferrari
- 1 hour ago
Ferrari
Hamilton aclara su futuro tras revelarse el alcance de la PRESIÓN de Ferrari
- 3 hours ago
Ferrari
El sustituto de Hamilton es APLAUDIDO tras cambio en Ferrari
- 3 hours ago
Ferrari
Verstappen busca un FUTURO unido a Ferrari
- Hoy 08:59
Mercedes
¿Antonelli nuevo líder? Aumenta la TENSIÓN entre Russell y Mercedes
- Hoy 08:30
Mercedes
¿Chivo expiatorio? Mercedes comete un GROSERO ERROR y culpa a Antonelli
- Hoy 07:57
Más leído
50.000+ views
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
20.000+ views
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
5.000+ views
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
5.000+ views
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
2.500+ views
BREAKING: Checo Pérez quiere ADELANTAR su regreso a F1 para 2025
- 23 septiembre
2.500+ views
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre