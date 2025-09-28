close global

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull, Ferrari, Monza, Italy, 2025

F1 Hoy: Comunicado de Hamilton; Antonelli, arruinado por Russell; Verstappen gana con Ferrari

F1 Hoy: Comunicado de Hamilton; Antonelli, arruinado por Russell; Verstappen gana con Ferrari

Aloisio Hernández
Max Verstappen, Lewis Hamilton, Red Bull, Ferrari, Monza, Italy, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

OFICIAL: Lewis Hamilton manda COMUNICADO sobre su ausencia. ::: LEER MÁS

George Russell estaría ARRUINANDO a Kimi Antonelli dentro de Mercedes. ::: LEER MÁS

TODO sobre la HUMILLANTE victoria de Max Verstappen con Ferrari. ::: LEER MÁS

