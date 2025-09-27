OFICIAL: Lewis Hamilton manda COMUNICADO sobre su ausencia

Lewis Hamilton ha revelado que se vio obligado a cancelar su asistencia a un evento de Ferrari por motivos relacionados con la salud de su querido perro, Roscoe. Esta semana, el siete veces campeón compartió en sus redes imágenes de su bulldog, explicando que Roscoe contrajo neumonía, lo que ha derivado en complicaciones cardíacas.

El piloto pidió a sus seguidores que recen por su perro de 12 años, quien actualmente se encuentra en coma, y confirmó que, en lugar de asistir al desfile de moda de Ferrari en Milán, decidió quedarse junto a su mascota.

Tomando la palabra en una historia de Instagram, Hamilton explicó su ausencia: "Tenía muchas ganas de estar mañana en Milán para el desfile de Ferrari, pero, como sabéis, ahora mismo necesito estar con Roscoe. Veré el espectáculo a través de @ferraristyle y quiero enviar todo mi cariño y apoyo a Rocco y al equipo."

Lewis Hamilton explicó su ausencia en Ferrari a través de su historia en Instagram

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

