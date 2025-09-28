F1 Colapinto Hoy: La amenaza a su futuro; Victoria humillante sobre Gasly; Rompe el silencio

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 27 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: La AMENAZA que arruinaría su FUTURO. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ROMPE EL SILENCIO sobre su relación con Pierre Gasly en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: El dato de la HUMILLANTE derrota de Pierre Gasly con el argentino. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!