Hay un dato que demuestra la humillante derrota de Pierre Gasly con Franco Colapinto en lo que llevamos de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La plataforma DeltaData compartió información sobre la comparación de ritmo entre compañeros de equipo en aire limpio en promedio de las carreras que han sucedido en el Campeonato Mundial 2025.

De todos los datos, llama la atención que Colapinto supera a Gasly por 0.004 segundos. Una diferencia mínima, pero que al final muestra la tendencia a la alza del corredor argentino en las última semanas.

Algo que también exhibe la decisión de Alpine por priorizar y llamar en público a Pierre como el piloto principal y sobre el que gira el proyecto. Por el otro lado, Franco había estado rodeado de muchos rumores con respecto a su continuidad.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

