Franco Colapinto y su futuro en la Fórmula 1 podrían verse amenazados por un factor externo que ha sido revelado por un campeón.

Carlos Sainz, padre del corredor de Williams, declaró lo siguiente según palabras publicadas en InfoBae: “En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible.

"Y estoy seguro de que, haciéndolo bien, pues es un gran piloto, tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”, advirtió.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

