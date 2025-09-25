¿No era el salvador? Aseguran que Hamilton podría DESTROZAR a Ferrari

Lewis Hamilton se encuentra en el centro de una creciente polémica en Ferrari tras el dramático fin de semana en Bakú.

Durante el Gran Premio de Azerbaiyán, tanto él como su compañero Charles Leclerc terminaron en posiciones complicadas, octavo y noveno respectivamente, haciendo que la situación en el equipo se volviera aún más tensa.

El siete veces campeón debía ceder la octava plaza a Leclerc tras unas órdenes del propio equipo. Ferrari había impulsado unas instrucciones de cambio de posición para que Hamilton aprovechara sus neumáticos frescos y pudiera batallar contra los coches de delante.

Sin embargo, al no lograr reducir la diferencia, el piloto británico no pudo cumplir a tiempo la directiva, no desaceleró antes de la meta.

El ingeniero de carrera, Riccardo Adami, ofreció instrucciones muy claras: “Deja pasar a Charles, que va a un segundo y medio de distancia”. Explicó: “Esta es la última vuelta. Detrás, Hadjar está a dos segundos y Charles a 1,5; por eso, es mejor que se adelante.”

La situación se complica aún más según explicó el jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur. Ante el fallo en la maniobra, Vasseur puntualizó: “Era evidente para nosotros que Lewis tenía una ventaja con los neumáticos. Por ello le pedimos a Charles que le permitiera avanzar para que pudiera intentar adelantar a Lawson, Tsunoda o Norris. Además, las dificultades en la recuperación y algunas deficiencias en el motor hicieron de esta estrategia la opción más razonable.”

¿Ferrari, un equipo dividido?

Las declaraciones de Adami y Vasseur han sido muy criticadas. El analista de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher, se mostró inquieto en el podcast Backstage Boxengasse, afirmando que el ambiente dentro de Ferrari se tensa cada vez más.

Schumacher destacó que la interacción interna no es la adecuada y que las críticas de Hamilton hacia el equipo complican aún más la situación.

El experto añadió que el hecho de no haber cambiado de posición con Leclerc antes de cruzar la meta evidencia problemas internos profundos.

“Ferrari tiene que ordenar sus asuntos, o si no, podrían terminar desmembrándose desde adentro”, concluyó, subrayando la urgencia de una comunicación abierta y de establecer límites claros para evitar que la desconfianza destruya la unión entre piloto y equipo.

