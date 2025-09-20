Fernando Alonso destapa NUEVO ERROR de Aston Martin en Azerbaiyán
Fernando Alonso sacó a la luz un nuevo error de Aston Martin en el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán.
En declaraciones a DAZN tras la qualy en Bakú, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente: "Creo que ser 11º es bueno, al borde de la Q3 y empezando mañana cerca de los puntos. Este trazado siempre es un poco inesperado.
"Tienes que decidir ya en FP1, FP2, y nosotros lo hicimos. No estamos 100% seguros de si fue lo correcto, pero ahora ser 11º probablemente no sea una mala cosa. Fue complicado.
"El viento era muy fuerte y cambiaba de dirección constantemente. Es difícil saber qué esperar del coche curva tras curva, y esa fue la mayor dificultad, pero para mí estaba bien.
“Creo que mañana habrá mucha acción otra vez, quizá safety cars… Necesitamos estar atentos, tener un poco de suerte y tratar de estar en los puntos. Me quedé muy cerca de la 11ª posición que es casi un milagro”, señaló.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
