Carlos Sainz hace promesa HISTÓRICA para Williams en Azerbaiyán

Carlos Sainz hizo una promesa histórica para Williams de cara al próximo Gran Premio de Azerbaiyán luego de una clasificación sorprendente para el corredor nacido en Madrid.

Hablando con la F1 tras finalizar la sesión de qualy, el piloto número 55 compartió estas palabras: "El plan para mañana es intentar alcanzar un podio. Daré lo mejor de mí para que, por primera vez, Williams suba al podio. Si lo conseguimos, será estupendo; si no, ya veremos cómo se desarrolla la carrera.

"Estoy muy contento, hemos realizado una clasificación impecable. Cada vez que lográbamos estar en el momento preciso y usar el neumático adecuado, conseguíamos dar unas vueltas muy fuertes.

"Claro que, cuando un piloto de un equipo de primera consigue una vuelta excelente, sabía que perdería algunas décimas, como suele ocurrir. Por suerte, solo se trató de un caso y no me sorprende para nada que haya sido Max. ¡P2, una noticia fantástica!", comentó.

Por primera vez en más de cuatro años, un monoplaza Williams ocupa la fila principal de salida luego de que consiguieron la segunda posición en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que Max Verstappen se alzó como el único piloto capaz de superar al madrileño.

En la recta final, Sainz lideró la lista de tiempos pese a unas gotas de lluvia que alteraron el agarre en cada curva. Verstappen supo adaptarse a las condiciones adversas y logró desbancar a Sainz para conquistar la pole position.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

