La EXIGENCIA de Fernando Alonso a Aston Martin para el GP de Azerbaiyán

Fernando Alonso ha hecho una clara exigencia a Aston Martin para el resto del fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán.

El bicampeón del mundo, tras la FP2 en Bakú, declaró lo siguiente a la prensa sobre el rendimiento de su monoplaza de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

"En esta pista hay que equilibrar la carga aerodinámica y la resistencia aerodinámica, y ahí es donde debemos mejorar. A ver qué encontramos esta noche.

"Siempre es un desafío divertido en este circuito estrecho y rápido. Si nos fijamos en los tiempos de vuelta, parece que todavía tenemos que encontrar ritmo este fin de semana", reveló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

