Carlos Sainz confirma TERRIBLE FRACASO de Williams en 2025

Carlos Sainz confirmó un nuevo fracaso con Williams en el primer día del fin de semana para el Gran Premio de Azerbaiyán.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la FP2, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Hemos cambiado bastante el coche para esta carrera, pero no nos está dando, de momento, el equilibrio adecuado para la Q3, así que tendremos que encontrar algo porque el ritmo de carrera es realmente bueno

"Va a ser muy complicado. Creo que ambos neumáticos están extremadamente cerca, y todo depende de quién logre adaptar mejor el coche a uno u otro. Pero los dos están muy, muy parejos, así que no es nada preocupante. Seguro que habrá muchas estrategias diferentes en la clasificación, lo que le dará un punto extra de emoción.

"Hemos sido muy rápidos en los stints largos, muy rápidos con el neumático medio en la primera tanda, pero en cuanto pusimos el blando al final no logramos mejorar ningún tiempo. Claramente hay una limitación y es algo en lo que tendremos que seguir trabajando para mañana", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

