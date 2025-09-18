¿Williams, Alpine? Antonelli, cerca de SALIR de Mercedes

Mercedes confía que su estrella Kimi Antonelli podría ver mermada su posición y terminar en un asiento inferior, ya sea en Alpine o en Williams.

El piloto novato italiano tiene contrato vigente sólo hasta finales de este año, es decir, tras ocho carreras, y ni él ni su compañero George Russell han recibido ya una oferta para 2026.

Desde que consiguió su sorprendente primer podio en el Gran Premio de Canadá, el rendimiento de Antonelli ha caído en picada. En los últimos seis fines de semana de competición ha logrado acumular apenas tres puntos, a la par de algunos choques que han resulto, en ocasiones, bastante embarazosos.

Ahora, según el medio Blick, mientras la renovación del contrato de Russell es cuestión de tiempo, Mercedes estaría replanteándose la continuidad de Antonelli en la escudería de Brackley.

Se baraja la posibilidad de que el piloto italiano se mude a Williams, aprovechando las buenas relaciones entre ambos equipos, mientras se prevé que Carlos Sainz opte por el bando contrario en una temporada 2026 decisiva.

Relacionado: Aseguran que Checo Pérez estará A LA PAR de los CAMPEONES en 2026

¿Acabará Antonelli en Alpine?

El mismo informe sugiere que Antonelli podría unirse a Alpine como nuevo piloto, sustituyendo a Franco Colapinto en 2026. Colapinto, otro novato, ha batallado a lo largo de este año sin lograr anotar puntos en diez fines de semana de competición.

Al parecer, el jefe de Alpine, Flavio Briatore, busca un reemplazo para Colapinto, lo que podría brindarle a Antonelli la oportunidad perfecta para recuperar la confianza en su desempeño en la Fórmula 1.

A pesar de toda la especulación, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha dejado claro que desea contar con ambos pilotos, Antonelli y Russell, para 2026.

Wolff confía en que los nuevos contratos se concretarán en breve, una seguridad que viene tras la reciente confirmación de Max Verstappen sobre su compromiso con Red Bull para la próxima temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de lo que sucede en la Fórmula 1 en tu bandeja de entrada? ¡Registrate aquí!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!