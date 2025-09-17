George Russell SENTENCIA el FUTURO de Kimi Antonelli en Mercedes
George Russell ha sentenciado el futuro de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes en medio de muchos rumores sobre su continuidad.
En declaraciones para GPBlog, el piloto británico se pronunció sobre los próximos pasos del novato italiano: “El equipo ha dejado muy claro que no debe preocuparse por esos resultados. Todavía está haciendo un muy buen trabajo considerando su experiencia.
"El coche nos ha hecho retroceder a ambos. Así que, por supuesto, es muy difícil de aceptar cuando estás en esa situación. Nunca es fácil cuando el coche no rinde como esperas.
"Como piloto joven, hay que analizarlo objetivamente, es decir, en función de su propio rendimiento. Se puede argumentar que probablemente esté rindiendo mejor que a principios de año si se considera la diferencia en cuanto a tiempo por vuelta", comentó.
¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?
El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.
En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.
Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 617 puntos
- 2. Ferrari 280 puntos
- 3. Mercedes 260 puntos
- 4. Red Bull Racing 239 puntos
- 5. Williams 86 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 61 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
