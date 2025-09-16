¿Y Leclerc? Ferrari revela el plan ESPECIAL para Hamilton
El jefe del equipo Ferrari F1, Fred Vasseur, ha explicado que es fundamental tanto apoyar como exigir lo mejor a Lewis Hamilton durante su convulsa temporada de debut.
Hamilton ha tenido un comienzo complicado en Ferrari. Su victoria en la carrera sprint del Gran Premio de China ha quedado prácticamente en segundo plano, ya que el piloto de 40 años aún busca su primer podio en una carrera completa con el icónico rojo.
El siete veces campeón se sitúa actualmente en la sexta posición en la clasificación de pilotos y, aun habiendo mostrado destellos prometedores en Monza ante el apoyo local, permanece a la sombra de su compañero de equipo, Charles Leclerc.
Vasseur es muy consciente de que Hamilton no puede revertir por sí solo esta situación, por lo que tanto el equipo como el piloto deben trabajar en perfecta sincronía para salir del bache.
El director reconoce, además, la importancia de encontrar la estrategia adecuada para aprovechar al máximo el talento de Hamilton dentro de una Ferrari.
Hamilton 'empujando sin descanso' en Ferrari
«Nos corresponde apoyarlo cuando atraviesa momentos difíciles y, a la vez, presionarlo para que saque su máximo potencial», afirmó Vasseur en el podcast Beyond the Grid.
«Spa y Budapest le pusieron a prueba, pero puede estar seguro de que en Maranello cuenta con el respaldo total para recuperarse y volver a brillar».
«Estoy convencido de que lo superará. Debemos ofrecerle nuestro apoyo día tras día, y yo personalmente haré todo lo posible por respaldar a Lewis en cada paso».
«Se trata de un asunto de apoyo y mentalidad. Hamilton está completamente comprometido; se entrega sin reservas y trabaja para sacar lo mejor de los que le rodean. Siempre tendrá mi soporte».
«Es un campeón: lo está haciendo muy bien, tiene la velocidad y sabe motivar a su entorno, impulsando a todos a dar un extra. Esa cualidad indudablemente forma parte de su carácter».
