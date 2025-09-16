F1 Hoy: Sainz tendrá problemas en Bakú; Checo señala el sueño de Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 16 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Se ha anunciado un cambio importante de cara a la carrera de este fin de semana, ya que la Fórmula 1 se dirige a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Con esta novedad, el espectáculo promete intensificarse y sorprender a los aficionados en cada vuelta. ::: LEER MÁS

Checo Pérez será uno de los pilotos estelares de Cadillac en su llegada a la Fórmula 1, escudería con la que tiene claro un sueño de competición. ::: LEER MÁS

Checo Pérez será parte de Cadillac en su llegada a la Fórmula 1, y ha hablado sobre cuánto tiempo durará en el resto de su carrera en la parrilla. ::: LEER MÁS

Checo ha dejado el volante de Cadillac y lo ha cambiado por los guantes de beisbol en la MLB, concretamente del campeón Dodgers de Los Angeles. ::: LEER MÁS

