¿Será afectado Sainz? El GP de Azerbaiyán sufrirá gran cambio ANTES de la carrera

Se ha anunciado un cambio importante de cara a la carrera de este fin de semana, ya que la Fórmula 1 se dirige a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Con esta novedad, el espectáculo promete intensificarse y sorprender a los aficionados en cada vuelta.

Monza marcó el cierre de la temporada europea, en la que Lando Norris redujo la diferencia con su compañero de equipo, Oscar Piastri, a tan solo 31 puntos. La emoción en el campeonato sigue en aumento, y la competencia se vuelve cada vez más reñida.

Mientras la lucha por el título continúa, Pirelli ha introducido una medida que podría transformar la dinámica del Gran Premio de Azerbaiyán. La firma italiana presentará en Bakú un trío de compuestos que se caracterizan por ser los más blandos jamás utilizados en la categoría.

El neumático C6, tras su debut en Imola, Mónaco y Montreal, regresa como opción blanda. Por su parte, el C5 se desempeñará como compuesto medio y el C4 se utilizará como el neumático duro, ya que Pirelli ha optado por una selección más suave en comparación con la de 2024.

¿Por qué Pirelli ha elegido los neumáticos de F1 más blandos para Bakú?

En el trazado urbano de Bakú, el desgaste de los neumáticos es bastante limitado. Si se usaran los compuestos de 2024, habría una alta probabilidad de que la carrera se resolviera con una única parada en pits durante 2025.

Pirelli confía en que estos compuestos más suaves permitan la posibilidad de una estrategia con dos paradas. No obstante, cabe recordar el ejemplo de Monza, donde los pilotos han sabido gestionar de manera excelente el desgaste de sus neumáticos.

Aunque el tiempo objetivo para una parada es de 2.5 segundos, en Bakú se estima que un piloto pueda perder hasta 19.8 segundos al entrar y salir de pits. Esta diferencia pone de relieve la importancia de la estrategia y la eficiencia en cada cambio de neumáticos.

El año pasado, 14 pilotos comenzaron la carrera en el compuesto medio (C4), mientras que el resto optó por la versión dura (C3). Destacó la actuación de Pierre Gasly, quien completó 50 vueltas con los neumáticos duros y solo realizó el cambio a los blandos en la penúltima vuelta.

Otros pilotos realizaron una segunda parada únicamente por cuestiones imperativas o estratégicas, como ocurrió con Lance Stroll, que sufrió un pinchazo, o con Max Verstappen, quien paró para obtener el punto a la vuelta más rápida—aunque este incentivo ha desaparecido para 2025.

Aunque no se puede garantizar que el uso del compuesto más blando fomente estrategias diversas, es importante señalar que el circuito callejero de Bakú, con sus estrechos y retorcidos giros, tiene una alta probabilidad de ver emerger un coche de seguridad. Estas características han permitido a lo largo de los años que numerosos pilotos enfrenten desafíos únicos en la pista.

