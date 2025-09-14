Hamilton es nuevamente SORPRENDIDO para mal por Ferrari
Hamilton es nuevamente SORPRENDIDO para mal por Ferrari
Lewis Hamilton admitió lo impactado que se ha sentido con su experiencia en Ferrari hasta ahora, calificándola como volátil.
En Monza, el siete veces campeón tuvo que sobreponerse tras haber conseguido la quinta posición en la clasificación, para luego ver cómo una penalización de cinco posiciones lo relegaba al décimo puesto.
Aunque logró subir hasta el sexto durante la carrera, terminó detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y ahora está 46 puntos por debajo del piloto monegasco.
En declaraciones a la prensa previas al Gran Premio de Italia el pasado fin de semana, Hamilton fue interrogado sobre cómo enfrenta las emociones encontradas de pilotar para Ferrari en 2025.
“Sí, ha sido una montaña rusa emocional. ¿Esperaba sentirme tan inestable? No, pero así es la vida. Aunque tuvimos un domingo complicado, ahora comenzamos a ver la luz al final del túnel. Recientemente leí que no sirve de nada preocuparnos por el mañana, pues esa incertidumbre opaca el presente. Por eso, me concentro en disfrutar cada instante sin angustiarnos por lo que vendrá.”
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
La temporada de F1 de Hamilton: una montaña rusa en Ferrari
Hamilton no pudo alzarse con ningún trofeo en Monza, pero disfrutó a lo grande de la “increíble” sensación de conducir en rojo ante los tifosi, describiéndola como un verdadero sueño.
El piloto se mostró completamente centrado en aprovechar cada momento de ser parte de Ferrari en Italia y aseguró: “Estoy haciendo el esfuerzo por estar presente y gozar cada instante, ya que esta primera mitad de la temporada ha pasado volando. Es mi primer tramo completo con el equipo y aún nos queda mucho por recorrer. No quiero perderme ninguno de estos momentos tan especiales.”
A pesar de haber ganado una carrera sprint en China a principios de año, Hamilton todavía no ha logrado pisar el podio en un Gran Premio con Ferrari, a diferencia de Leclerc, quien ya ostenta cinco podios en 2025.
No obstante, el director del equipo, Fred Vasseur, confía en que un podio es posible para él esta temporada y comentó a los medios: “Hamilton pudo competir codo a codo con George Russell en Zandvoort e incluso remontar desde el décimo puesto para batir a Russell en el cambio de marchas en Monza. Russell alcanzó el podio en varias ocasiones. Sí, podemos esperar verlo triunfar en el podio.”
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La foto de Hamilton que levanta MUCHA PREOCUPACIÓN en los fans de F1
- hace 6 minutos
¿Quién es Steve Nielsen? El encargado de SALVAR la carrera de Colapinto
- hace 29 minutos
Mercedes CONFIRMA a sus pilotos para la temporada 2026
- hace 33 minutos
El SENTIMENTAL mensaje de Hamilton hacia Antonelli en Mercedes
- 1 hour ago
¿Problemas con Sainz? Williams anuncia llegada de nuevo PILOTO
- 1 hour ago
CRISIS ataca a Ferrari y llegan amenazas a las escudería
- 1 hour ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto