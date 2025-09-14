F1 Hoy: FIA le quita puntos a Sainz; Carlos confirma intenciones con Ferrari
F1 Hoy: FIA le quita puntos a Sainz; Carlos confirma intenciones con Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 13 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz F1: OFICIAL - FIA anuncia DECISIÓN con castigo del español. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: BOMBAZO: CONFIRMA el plan para VOLVER a Ferrari. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Hoy
F1 Checo Hoy: Peleará por victorias en 2026; Verstappen lo defiende; Se aleja del retiro
- 2 hours ago
F1 Colapinto Hoy
F1 Colapinto Hoy: Alpine lo ignora para 2026; Da la cara por la crisis del equipo
- 2 hours ago
F1 Hoy
F1 Hoy: FIA le quita puntos a Sainz; Carlos confirma intenciones con Ferrari
- 2 hours ago
Cadillac
Cadillac deja AMENAZA contra el ASIENTO de Checo Pérez
- Ayer 23:00
Alpine
¿Es una señal? Alpine IGNORA a Franco Colapinto en sus PLANES
- Ayer 22:00
Cadillac
Cadillac toma HISTÓRICA decisión para el FUTURO de Checo Pérez
- Ayer 20:00
Más leído
40.000+ views
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
4.000+ views
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
4.000+ views
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
2.500+ views
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
2.500+ views
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
2.500+ views
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto