BOMBAZO: Carlos Sainz CONFIRMA el plan para VOLVER a Ferrari

Carlos Sainz se ha pronunciado sobre su plan para volver a Ferrari y confirmó sus intenciones con el equipo italiano.

Entrevistado por DAZN durante el pasado fin de semana del Gran Premio de Italia, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente cuando le cuestionaron sobre las palabras de Fred Vasseur, jefe de equipo en Ferrari, sobre su regreso.

Esto fue lo que respondió: "Agradezco tener las puertas de Ferrari abiertas, esa era mi intención y me alegro que así sea. Quería demostrar a mí mismo y a todo el mundo que valgo para ser piloto de Ferrari y valgo para ganar carreras", señaló.

Luego de los problemas de Lewis Hamilton con la Scuderia, han surgido rumores sobre que el conjunto de Maranello podría tener en la mira al madrileño ante la posibilidad del retiro del siete veces campeón del mundo.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

