OFICIAL: FIA anuncia DECISIÓN con castigo de Carlos Sainz

La FIA ha anunciado una penalización tardía para una de las grandes figuras de la F1, confirmando además que se han sustraído puntos.

En un comunicado oficial, el organismo reveló que la penalización impuesta a Sainz en Zandvoort ha sido anulada, ya que concluyó que el piloto español no tuvo la culpa y se trató simplemente de un incidente propio de la competición.

Además, la FIA confirmó que los dos puntos de penalización asignados han sido retirados. Sin embargo, no fue posible revertir la sanción por tiempo, de modo que su décimo tercer puesto en la carrera se mantiene.

En el Gran Premio de los Países Bajos, el piloto de Williams, Carlos Sainz, fue sancionado con 10 segundos adicionales y la pérdida de dos puntos tras el choque en la primera curva con Liam Lawson durante la reanudación con bandera de seguridad. Después de la carrera, Williams solicitó una revisión. La decisión de la FIA se dio a conocer recién dos fines de semana más tarde.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017. Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de la próxima temporada Sainz defenderá los colores de Williams.

