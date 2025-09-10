close global

﻿
Carlos Sainz, Williams, Saudi Arabia, 2025

Carlos Sainz se ARREPIENTE de FICHAR por Williams y señala a otro equipo

Carlos Sainz se ARREPIENTE de FICHAR por Williams y señala a otro equipo

Aloisio Hernández
Carlos Sainz, Williams, Saudi Arabia, 2025

Carlos Sainz aseguró que podría pelear por el campeonato del mundo si es que estuviera fuera de Williams y dentro de otro equipo de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por el Diario Marca, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Esos dos años tan fuertes en McLaren quizás fueron los mejores de mi carrera, donde más partido saqué al coche que tenía.

"Si me hubiese quedado, ahora estaríamos luchando por un Mundial. Estoy muy bien en Williams y creo que es un sitio muy bueno para mi futuro. Consciente del prestigio de la escudería, se marcó un reto.

"Si conseguimos llevar a Williams de vuelta arriba y lograr un podio o una victoria algún día, sería lo que más ilusión me podría hacer, es mi proyecto de vida”, aseguró el madrileño.

Relacionado: URGENTE: Ferrari revela SECRETOS de la TRAICIÓN a Carlos Sainz

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

