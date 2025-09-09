F1 Hoy: Alonso es acusado de juegos mentales; Gasly destaca beneficios para Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 9 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Gabriel Bortoleto ha narrado un nuevo episodio de sus entretenidos enfrentamientos con Fernando Alonso en la parrilla y le acusa de juegos mentales. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha sufrido un nuevo abandono en la temporada, y esta mala suerte empieza a cansar al español. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz terminó de nuevo fuera de la zona de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 con Williams, por lo que se ha desahogado sobre la crisis de resultados que vive con la escudería. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!