Bortoleto acusa a Alonso de JUEGOS MENTALES en la pista

Gabriel Bortoleto ha narrado un nuevo episodio de sus entretenidos enfrentamientos con Fernando Alonso en la parrilla y le acusa de juegos mentales

Alonso es actualmente el manager de Bortoleto a través de su agencia de representación, pero también uno de sus rivales en la pista cada Gran Premio, lo cual genera de cierta manera un conflicto de intereses en la forma de competir.

El Gran Premio de Italia fue nuevamente sede de interacción entre el español y el brasileño, con el experimentado piloto de Aston Martin saliendo victorioso de la secuencia de eventos.

"Con Fernando siempre es complicado. Antes de la carrera me dijo: 'Solo necesito tu rebufo, no tengo la velocidad punta, no te voy a adelantar'. Entonces, frenaba para entrar en boxes y de repente vi humo detrás de mí y pensé: 'Bueno, me van a destrozar'. Hizo una entrada a boxes espectacular, y luego una parada mejor que la mía. Por suerte, sabía que tenía mucha más velocidad punta gracias a nuestra configuración y conseguí el DRS", explicó el brasileño después de la carrera.

"Creo que estaba presionando tanto en ese momento, derrapando mucho, que rompió la suspensión. Es una pena, porque me habría encantado pelear con él; ha sido muy duro conmigo las últimas veces que hemos corrido en pista.", finalizó Bortoleto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

