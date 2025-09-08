Alonso, HARTO de su suerte con Aston Martin

Fernando Alonso ha sufrido un nuevo abandono en la temporada, y esta mala suerte empieza a cansar al español.

Alonso sufrió una falla en su suspensión del monoplaza y terminó por abandonar la pista a media carrera en un circuito de Monza que prometía puntos para el piloto español.

Después de su frustrante situación en el Gran Premio de Italia, Alonso habló frente a la prensa para explicar sus conclusiones sobre el fin de semana de carrera y el rendimiento que tuvo.

"Adelantamos un coche en la salida, un coche en la parada en boxes, y estábamos manteniendo a un grupo detrás en un fin de semana difícil", expresó Fernando.

"Por nuestra parte creo que hemos ejecutado el fin de semana al 100%, y la suerte otra vez nos prohibió los puntos. Habrá que seguir intentando", finalizó Alonso para DAZN.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

