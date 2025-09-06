Andrea Kimi Antonelli ha respondido a las recientes críticas que ha recibido por sus errores con Mercedes.

Hablando abiertamente con los medios de comunicación sobre su rendimiento en la qualy del GP de Italia, el corredor italiano dijo lo siguiente: “Creo que por mi parte podría haberlo hecho un poco mejor.

"Pero aun así saldré sexto mañana, así que no podemos quejarnos demasiado. Sin duda, la clasificación fue mucho mejor. Fue muy reñida, creo que en general hice un buen trabajo.

"La última vuelta no fue muy buena; había más en juego, sobre todo porque tuve bastantes problemas con la parte trasera porque probamos algo un poco diferente con la temperatura de los neumáticos”, apuntó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.

