Carlos Sainz terminó enfurecido contra Williams por los nuevos problemas mostrados durante la clasificación del Gran Premio de Italia.

Hablando con la prensa presente en Monza, el corredor nacido en Madrid declaró lo siguiente: "Pasar un poco lo que advertí un poco ayer, que con neumáticos soft tenemos muchos problemas de calentamiento del neumático y de preparación del neumático.

"Y la verdad que hoy nos ha pasado un poco lo que nos lleva pasando toda la temporada, que es un poco lotería con con nuestros problemas de neumáticos. Cuando te pasan los dos pilotos como Álex y a mí, que tenemos experiencia, sabemos cómo preparar el neumático y sabemos cómo cómo hay que hacer las cosas en qualy, y luego a los dos, cada fin de semana nos pasa algo diferente, te demuestra que que estamos teniendo muchos problemas.

"Lo de siempre con el coche, con medio y duro va muy bien, con blando si me das tres o cuatro vueltas para poner el neumático delantero y el trasero junto te hago una buena vuelta y hoy podría haber estado seguramente entre los ocho primeros con si me das más vueltas y más neumáticos. Pero el caso es que solo hay uno en Q2 y hay que hacerlo esa vuelta y ninguno de los dos pilotos parece que seamos capaces de ponerlo todo junto", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

