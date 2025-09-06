Fernando Alonso reconoció lo que envidia de Lance Stroll dentro de Aston Martin tras la clasificación del Gran Premio de Italia.

El piloto español fue cuestionado por DAZN sobre su dominio sobre su compañero de equipo en las qualy, pero su repuesta ha sido inesperada para muchos: "Sí, impresionante la mala suerte que tengo para estar detrás de los puntos, ¿no?

"Así que, contento con el trabajo personal, pero sí que no sumar puntos los domingos es lo que más me duele. La verdad es que fue mejor de lo esperado. Pensábamos quedarnos fuera de la Q uno. Pusimos tres juegos de neumáticos en la Q1, porque pensamos que ya no íbamos a necesitar más.

"Y mira, progresamos en la Q1, luego en la Q2 también, y y al final, si salimos mañana octavos es un poco una una sorpresa para nosotros, pero bueno, la cogemos, la carrera es mañana de todas maneras, creo que sufriremos, somos los más lentos en las rectas y mañana eso será un un handicap grande", confesó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

