BRUTAL mensaje de Mercedes por el nuevo ERROR de Antonelli: "No lo esperábamos"

Mercedes ha lanzado un brutal mensaje para Andrea Kimi Antonelli luego de un nuevo error de novato por parte del corredor italiano.

Toto Wolff, jefe de equipo, le declaró lo siguiente a RaceFans tras finalizar la FP2 del Gran Premio de Italia: "Lo que le hemos dicho es que no hay duda de Kimi. Llegó al deporte con gran bombo y platillo. El más rápido de la historia del karting, con un gran récord en la serie júnior.

"Y llega aquí, da una vuelta rápida en los dos primeros sectores y dice: "Ese es el mini Jesús", y luego se estrella contra el muro, lo cual puede pasar. Probablemente no lo calibramos bien. La temporada empezó muy bien, pero luego tuvimos un coche impredecible que no le infundió confianza. Un error en la FP1 de Zandvoort no le ayudó a encaminarse hacia la clasificación.

"Hoy ha empezado más tranquilo y al final ha sido sólido. Lo más importante es dejarlo crecer, dejar que cometa errores, y tiene 19 años. Es solo un chaval. Creo que decidimos poner a Kimi en un coche de F1 con mucho entusiasmo, y el equipo lo necesitaba con la salida de Lewis. Para nosotros, era la mejor alternativa.

"Lo afrontamos con los ojos bien abiertos y dijimos: "Hay carreras que nos van a dejar sin aliento y otras que van a ser brillantes". Quizás haya más situaciones que nos dejen sin aliento, pero estamos comprometidos", señaló.

