close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Aseguran que perderá con Bottas; Valtteri provocaría su retiro

F1 Checo Hoy: Aseguran que perderá con Bottas; Valtteri provocaría su retiro

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 04 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1 En México ASEGURAN que NO PODRÁ con Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: URGENTE - Valtteri Bottas provocaría el despido del mexicano en Cadillac. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1990 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy: Aseguran que perderá con Bottas; Valtteri provocaría su retiro
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Aseguran que perderá con Bottas; Valtteri provocaría su retiro

  • hace 32 minutos
F1 Hoy: Alonso entra en pelea contra la Fórmula 1; Sainz amenaza con volver a Ferrari
Formula 1

F1 Hoy: Alonso entra en pelea contra la Fórmula 1; Sainz amenaza con volver a Ferrari

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Alpine tiene claro su futuro; Revelan al ideal para reemplazarlo
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Alpine tiene claro su futuro; Revelan al ideal para reemplazarlo

  • 2 hours ago
El HISTÓRICO cambio en Williams que puede favorecer a Sainz
Últimas noticias de F1

El HISTÓRICO cambio en Williams que puede favorecer a Sainz

  • 3 hours ago
¿DREAM TEAM? Horner podría llegar con Alonso y Newey a Aston Martin
Aston Martin

¿DREAM TEAM? Horner podría llegar con Alonso y Newey a Aston Martin

  • Ayer 22:00
Williams anuncia PROTESTA por Sainz ante la FIA antes del GP de Italia
Williams

Williams anuncia PROTESTA por Sainz ante la FIA antes del GP de Italia

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
5.000+ views

El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez

  • 15 agosto
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 19 agosto
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
2.500+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x