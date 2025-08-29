¡Nadie puede creer lo que opina Ferrari del ERROR de Lewis Hamilton!

Ferrari ha dejado su opinión sobre el nuevo error de Lewis Hamilton durante el comienzo del fin de semana para el Gran Premio de Países Bajos.

Fred Vasseur, jefe del equipo, dejó en conferencia de prensa unas curiosas declaraciones a su estilo sobre el trompo que sufrió el siete veces campeón del mundo: “Desde la primera vuelta, Lewis estuvo al límite. Fue bueno ver a nuestros dos pilotos presionando así y apoyándose mutuamente.

"Cuando uno tiene dificultades, es muy importante confiar en que ambos coches se recuperen. Así podremos probar diferentes opciones. Esperemos que mañana la pista permanezca seca para poder probar otras soluciones. Pero cada vez estamos más cerca.

“La sesión matutina fue difícil. Por la tarde lo hicimos un poco mejor. Estamos un poco retrasados, pero vamos por buen camino. Zandvoort es un circuito complicado para nosotros. Durante las últimas tres temporadas siempre hemos tenido dificultades aquí y estamos tratando de entender por qué.

"Esta tarde estábamos a ocho o nueve décimas, y la mayor parte de la diferencia con Norris estaba entre las curvas 9 y 10. Tenemos que arreglarlo todo antes de mañana”, señaló el francés.

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Países Bajos?

Fernando Alonso ha logrado un nuevo milagro con Aston Martin y fue la gran sorpresa del primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1.

El bicampeón del mundo quedó cuarto con un tiempo de 1:10.841 segundos, siendo superado solamente por Lance Stroll, Oscar Piastri y Lando Norris. Fue el corredor británico quien se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:10.278 para comenzar el fin de semana en Zandvoort.

Alexander Albon quedó quinto, por delante de Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Franco Colapinto quedó en la posición número 18.

Ferrari quedó lejos del top 10 con sus dos corredores en 14º y 15º lugar. Además, Kimi Antonelli tuvo un despiste que lo vio salirse de la pista y quedarse atorado en al grava, por lo que tuvo que abandonar la sesión.

Resultados: FP1 GP de Países Bajos

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Lance Stroll 4 Fernando Alonso 5 Alexander Albon 6 Max Verstappen 7 George Russell 8 Carlos Sainz 9 Gabriel Bortoleto 10 Pierre Gasly 11 Liam Lawson 12 Isack Hadjar 13 Nico Hulkenberg 14 Charles Leclerc 15 Lewis Hamilton 16 Yuki Tsunoda 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Oliver Bearman 20 Kimi Antonelli

