lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

¡Nadie puede creer lo que opina Ferrari del ERROR de Lewis Hamilton!

¡Nadie puede creer lo que opina Ferrari del ERROR de Lewis Hamilton!

Aloisio Hernández
lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

Ferrari ha dejado su opinión sobre el nuevo error de Lewis Hamilton durante el comienzo del fin de semana para el Gran Premio de Países Bajos.

Fred Vasseur, jefe del equipo, dejó en conferencia de prensa unas curiosas declaraciones a su estilo sobre el trompo que sufrió el siete veces campeón del mundo: “Desde la primera vuelta, Lewis estuvo al límite. Fue bueno ver a nuestros dos pilotos presionando así y apoyándose mutuamente.

"Cuando uno tiene dificultades, es muy importante confiar en que ambos coches se recuperen. Así podremos probar diferentes opciones. Esperemos que mañana la pista permanezca seca para poder probar otras soluciones. Pero cada vez estamos más cerca.

“La sesión matutina fue difícil. Por la tarde lo hicimos un poco mejor. Estamos un poco retrasados, pero vamos por buen camino. Zandvoort es un circuito complicado para nosotros. Durante las últimas tres temporadas siempre hemos tenido dificultades aquí y estamos tratando de entender por qué.

"Esta tarde estábamos a ocho o nueve décimas, y la mayor parte de la diferencia con Norris estaba entre las curvas 9 y 10. Tenemos que arreglarlo todo antes de mañana”, señaló el francés.

Relacionado: Charles Leclerc manda MALAS NOTICIAS a Ferrari: "El peor viernes del año"

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Países Bajos?

Fernando Alonso ha logrado un nuevo milagro con Aston Martin y fue la gran sorpresa del primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1.

El bicampeón del mundo quedó cuarto con un tiempo de 1:10.841 segundos, siendo superado solamente por Lance Stroll, Oscar Piastri y Lando Norris. Fue el corredor británico quien se quedó con la mejor vuelta con un tiempo de 1:10.278 para comenzar el fin de semana en Zandvoort.

Alexander Albon quedó quinto, por delante de Max Verstappen, George Russell, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly. Franco Colapinto quedó en la posición número 18.

Ferrari quedó lejos del top 10 con sus dos corredores en 14º y 15º lugar. Además, Kimi Antonelli tuvo un despiste que lo vio salirse de la pista y quedarse atorado en al grava, por lo que tuvo que abandonar la sesión.

Resultados: FP1 GP de Países Bajos

Posición Piloto
1Oscar Piastri
2Lando Norris
3Lance Stroll
4Fernando Alonso
5Alexander Albon
6Max Verstappen
7George Russell
8Carlos Sainz
9Gabriel Bortoleto
10Pierre Gasly
11Liam Lawson
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Charles Leclerc
15Lewis Hamilton
16Yuki Tsunoda
17Esteban Ocon
18Franco Colapinto
19Oliver Bearman
20Kimi Antonelli

