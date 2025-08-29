Fernando Alonso se lanza A LA GUERRA contra los líderes de la F1

Fernando Alonso ha lanzado una declaración de guerra contra los equipos líderes en la Fórmula 1 tras lo visto en los primeros entrenamientos libres rumbo al Gran Premio de Países Bajos.

El bicampeón del mundo, en palabras a los medios tras la FP2, se pronunció sobre las posibilidades del equipo para el resto del fin de semana: "No creo que los McLaren estén a nuestro alcance.

"Pero quizá algunos de los mejores equipos como Mercedes, Ferrari, Red Bull... parecen estar cerca. Así que intentaremos superarles. Mostramos un buen ritmo hoy en ambas sesiones.

"Ojalá podamos mantener esta buena forma y potencialmente luchar contra algunos de los mejores equipos este fin de semana. El tiempo se presenta variado para el resto del fin de semana, así que veremos qué podemos hacer mañana", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

