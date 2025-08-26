Checo Pérez Hoy: Pilotará Ferrari en su regreso; Rechazó otras escuderías
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 25 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 la siguiente temporada, y lo hará con el rugido de un motor Ferrari en su monoplaza. ::: LEER MÁS
Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, y se han podido conocer más detalles sobre el acuerdo del mexicano con la nueva escudería. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS
La larga espera para que Checo Pérez regrese a la F1 parece haber terminado, ya que se ha reportado que ha sido elegido por Cadillac como su piloto estelar para acompañar a Valteri Bottas en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: Pilotará Ferrari en su regreso; Rechazó otras escuderías
