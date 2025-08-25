Checo Pérez Hoy: Todo sobre su contrato con Cadillac; Salva la carrera de Colapinto
Checo Pérez Hoy: Todo sobre su contrato con Cadillac; Salva la carrera de Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, y se han podido conocer más detalles sobre el acuerdo del mexicano con la nueva escudería. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS
La larga espera para que Checo Pérez regrese a la F1 parece haber terminado, ya que se ha reportado que ha sido elegido por Cadillac como su piloto estelar para acompañar a Valteri Bottas en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Todo sobre su contrato con Cadillac; Salva la carrera de Colapinto
- 2 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Impactante transformación física; Checo le salva la carrera en Alpine
- Hoy 00:00
¡INCREÍBLE! Alonso señala a este piloto como su sucesor en la F1
- Ayer 23:00
F1 Hoy: Colapinto, de los peores de la Fórmula 1; Sainz explica qué se necesita para ser piloto
- Ayer 22:00
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- Ayer 21:08
TODOS los detalles del acuerdo de Checo con Cadillac para 2026
- Ayer 21:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto