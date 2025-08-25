close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Checo Pérez Hoy: Todo sobre su contrato con Cadillac; Salva la carrera de Colapinto

Checo Pérez Hoy: Todo sobre su contrato con Cadillac; Salva la carrera de Colapinto

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, y se han podido conocer más detalles sobre el acuerdo del mexicano con la nueva escudería. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS

La larga espera para que Checo Pérez regrese a la F1 parece haber terminado, ya que se ha reportado que ha sido elegido por Cadillac como su piloto estelar para acompañar a Valteri Bottas en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, Cadillac parece apostar por un dúo de pilotos experimentados para la próxima temporada en los nombres de Valtteri Bottas y Sergio Pérez.::: LEER MÁS

