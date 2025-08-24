F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 23 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

La larga espera para que Checo Pérez regrese a la F1 parece haber terminado, ya que se ha reportado que ha sido elegido por Cadillac como su piloto estelar para acompañar a Valteri Bottas en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Max Verstappen seguirá conduciendo para Red Bull Racing en la próxima temporada. Sin embargo, aún está por verse cómo se desempeñará el equipo. Un cambio en 2027 no está descartado si el equipo no rinde como se espera, y en ese caso, según Juan Pablo Montoya, Carlos Sainz podría ser la opción ideal. ::: LEER MÁS

El campeonato de Fórmula 1 2025 se reinicia la próxima semana con la segunda mitad de la temporada y pilotos como Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli enfrentan gran presión. ::: LEER MÁS

Con 44 años, Fernando Alonso se ha convertido en el piloto más veterano en la Fórmula 1 desde Graham Hill. Sin embargo, el experimentado español insiste en que no le preocupa la opinión de los aficionados más jóvenes, ya que en la competición lo que realmente cuenta es el rendimiento en la pista, no la popularidad. ::: LEER MÁS

