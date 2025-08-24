F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería
F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería
GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 23 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
La larga espera para que Checo Pérez regrese a la F1 parece haber terminado, ya que se ha reportado que ha sido elegido por Cadillac como su piloto estelar para acompañar a Valteri Bottas en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Max Verstappen seguirá conduciendo para Red Bull Racing en la próxima temporada. Sin embargo, aún está por verse cómo se desempeñará el equipo. Un cambio en 2027 no está descartado si el equipo no rinde como se espera, y en ese caso, según Juan Pablo Montoya, Carlos Sainz podría ser la opción ideal. ::: LEER MÁS
El campeonato de Fórmula 1 2025 se reinicia la próxima semana con la segunda mitad de la temporada y pilotos como Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli enfrentan gran presión. ::: LEER MÁS
Con 44 años, Fernando Alonso se ha convertido en el piloto más veterano en la Fórmula 1 desde Graham Hill. Sin embargo, el experimentado español insiste en que no le preocupa la opinión de los aficionados más jóvenes, ya que en la competición lo que realmente cuenta es el rendimiento en la pista, no la popularidad. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Se confirma su regreso a F1; Dupla asegurada en su nueva escudería
- hace 9 minutos
F1 Hoy: Alonso se lanza contra aficionados; Checo ya tiene nueva escudería
- hace 21 minutos
Franco Colapinto Hoy: Alta presión para su futuro; Problemas dentro de Alpine con Gasly
- 2 hours ago
¡Lo logró! Hamilton impone su gran capricho en Ferrari
- 3 hours ago
TODAS las reacciones de la llegada de Checo a Cadillac
- Ayer 20:00
Colapinto, Sainz y las DIFICULTADES de los pilotos ante sus compañeros
- Ayer 19:38
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto