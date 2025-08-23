Las TEMERARIAS palabras de Alonso que harán enfurecer a los aficionados

Con 44 años, Fernando Alonso se ha convertido en el piloto más veterano en la Fórmula 1 desde Graham Hill. Sin embargo, el experimentado español insiste en que no le preocupa la opinión de los aficionados más jóvenes, ya que en la competición lo que realmente cuenta es el rendimiento en la pista, no la popularidad.

Alonso, quien debutó en 2001 y se coronó dos veces campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, deja claro que ni él ni su compañero Nico Hülkenberg se fijan en lo que piensa la llamada “nueva generación de fans”.

"La verdad es que a ambos nos da igual la opinión de los más jóvenes", afirma Alonso. "Nuestro objetivo es ganar carreras, trabajar en equipo y dar lo mejor de nosotros."

Enfocados en el equipo

El piloto español también comenta que muchos fanáticos desconocen las verdaderas diferencias entre los coches. "Si el próximo año Nico y yo contamos con un coche ganador y logramos, de repente, ocho victorias consecutivas, algunos pensarán que hemos cambiado nuestra forma de entrenar o que mágicamente nos hemos vuelto mejores".

"La realidad es otra. Nos dedicamos a entrenar, alimentarnos, viajar y trabajar día a día con la simulación para mejorar. Nuestra prioridad es el equipo, no la percepción del público."

Aunque Alonso no ha ganado un Gran Premio desde 2013—su última victoria se produjo durante su etapa en Ferrari—el año 2023 le ha permitido jugar un papel relevante en Aston Martin. Su contrato se extiende hasta 2026, cuando cumplirá 45 años.

Una carrera llena de altibajos

Con la llegada de los nuevos reglamentos y el motor Honda, el equipo británico-japonés aspira a colocarse entre los mejores. Alonso puntualiza que esto no supone desestimar a sus aficionados.

"Puede sonar duro, pero no nos preocupa si la gente nota lo bien o mal que conducimos. Queremos a los fans, pero lo principal para nosotros es el trabajo en equipo y los aspectos técnicos de la competición."

La perspectiva de Hülkenberg

Nico Hülkenberg, de 37 años, también cuenta entre los veteranos en la parrilla. Este año, el piloto alemán consiguió su primer podio tras la Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. No obstante, él también minimiza la importancia de la edad a la hora de lograr buenos resultados.

"No creo que exista una relación directa entre la edad y el rendimiento", comenta Hülkenberg. "Todo depende del coche, de cómo se desarrolle el fin de semana y de que todo funcione correctamente. En Silverstone tuvimos simplemente la suerte de que todo nos favoreció; el próximo fin de semana podría ser totalmente distinto."

