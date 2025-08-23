Ex F1 señala la escudería en donde REALMENTE debe pilotar Sainz

Max Verstappen seguirá conduciendo para Red Bull Racing en la próxima temporada. Sin embargo, aún está por verse cómo se desempeñará el equipo. Un cambio en 2027 no está descartado si el equipo no rinde como se espera, y en ese caso, según Juan Pablo Montoya, Carlos Sainz podría ser la opción ideal.

En los últimos meses han circulado fuertes rumores en la Fórmula 1 sobre la relación de Verstappen con Mercedes. Mientras el holandés se ha mantenido sereno, George Russell ya confirmó que competirá la próxima temporada para los Silver Arrows.

La salida de Christian Horner solo intensificó las especulaciones, y aunque se habló de una reunión secreta entre Verstappen y Toto Wolff en Cerdeña, hoy sabemos que el piloto continuará en su Red Bull.

Equipos disponibles?

Por ahora, la plaza de Verstappen en Red Bull para 2026 está asegurada. La gran incógnita es si el piloto seguirá siendo leal al equipo cuando se vuelvan a renovar las reglas que reorganizarán el pelotón de élite. Si Red Bull se queda rezagado, Verstappen podría buscar otras oportunidades.

Montoya añade: “McLaren ya no es una opción viable. ¿Ferrari? Tal vez. Considero que Carlos Sainz debería volver a Ferrari, aunque también encajaría perfectamente en Red Bull, que necesita experiencia.

Si Max decide marcharse, ¿quién le sustituirá? ¿Otro novato? No tendría sentido terminar con cuatro novatos en dos equipos inestables. Yo apostaría sin dudar por Carlos: Red Bull debería contratarlo, adquirir su contrato y sacarlo de Williams.”

