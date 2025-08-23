close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Mensaje en redes; Ataque de Helmut Marko; Humilla a sus reemplazos

F1 Checo Hoy: Mensaje en redes; Ataque de Helmut Marko; Humilla a sus reemplazos

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 22 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: URGENTE; ROMPE EL SILENCIO en redes sociales. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¡Helmut Marko VUELVE A ATACAR al mexicano! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, ¡HUMILLADOS por el mexicano en Red Bull! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1290 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Últimas Noticias

F1 Colapinto Hoy: Los asientos fuera de Alpine; Señalado su reemplazo; El factor de su futuro
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Los asientos fuera de Alpine; Señalado su reemplazo; El factor de su futuro

  • hace 20 minutos
F1 Hoy: Las tácticas de Russell vs Antonelli; Ferrari se arrepiente; Fotos inéditas de Hamilton
F1 Hoy

F1 Hoy: Las tácticas de Russell vs Antonelli; Ferrari se arrepiente; Fotos inéditas de Hamilton

  • hace 23 minutos
F1 Checo Hoy: Mensaje en redes; Ataque de Helmut Marko; Humilla a sus reemplazos
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Mensaje en redes; Ataque de Helmut Marko; Humilla a sus reemplazos

  • 1 hour ago
Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, ¡HUMILLADOS por Checo Pérez en Red Bull!
Red Bull

Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, ¡HUMILLADOS por Checo Pérez en Red Bull!

  • 1 hour ago
¡Sale a la luz el FACTOR que definirá el futuro de Franco Colapinto!
Alpine

¡Sale a la luz el FACTOR que definirá el futuro de Franco Colapinto!

  • 2 hours ago
¡Helmut Marko VUELVE A ATACAR a Checo Pérez!
Red Bull

¡Helmut Marko VUELVE A ATACAR a Checo Pérez!

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x