¡Helmut Marko VUELVE A ATACAR a Checo Pérez!

Helmut Marko ha lanzado un nuevo ataque contra Sergio Pérez tras ser despedido de Red Bull.

El asesor expresó en el F1 Insider Podcast que no se arrepiente de haber descartado a ciertos pilotos del equipo: “De hecho, sigo convencido de que tomamos las decisiones correctas.

“Más del 95% de los pilotos que no lograron mantenerse en nuestro programa acaban compitiendo en la Fórmula E, el WEC, el DTM o en otras series. No se trata de aficionados, sino de profesionales que ganan bien, a menudo más que en empleos convencionales.

"Ellos pueden dedicarse a lo que aman: las carreras, y en muchos casos nuestro apoyo ha sido clave. La Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo, y exige no solo talento, sino también unas cualidades físicas y mentales sobresalientes", señaló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

