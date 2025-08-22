¡Mercedes acerca a Fernando Alonso al TÍTULO!

Fernando Alonso ha recibido un impulso decisivo en su lucha por conquistar un sorprendente tercer título en la F1, veinte años después de haber levantado su último trofeo.

El jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, confía en que su escudería estará entre las principales en 2026, especialmente gracias a la nueva colaboración en unidades de potencia con Honda.

Wolff declaró a Gazzetta: "Espero que Ferrari sea muy competitivo y que Honda, habiendo demostrado su fortaleza, aporte mucho junto a Aston Martin.

"Luego están Red Bull con sus nuevos motores, están Audi. Todos quieren estar listos y ser competitivos, y veremos quién ha trabajado mejor", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

