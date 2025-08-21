F1 Hoy: Sainz exhibe a la Fórmula 1; Checo tendrá esta ventaja sobre su compañero en Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 21 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez tendría una importante ventaja sobre Valtteri Bottas dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y de ese modo poder explicar mejor cómo funciona la parte atlética en un deporte como la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Christian Horner es uno de los líderes más exitosos en la historia de la Fórmula 1, pero nada hubiera sido posible sin una situación muy particular. ::: LEER MÁS

Los seguidores de la F1 en redes sociales no dejan de analizar cada uno de los movimientos de Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!