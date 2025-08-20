El anuncio de Hamilton que causa TEMOR de su retiro de la F1

Los seguidores de la F1 en redes sociales no dejan de analizar cada uno de los movimientos de Lewis Hamilton.

El séptuple campeón, que desde 2025 no ha logrado encender la pista con su Ferrari, ofreció en Budapest una autocrítica muy dura sobre su primera temporada con el escudería italiana.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, Hamilton se autodenominó “inútil” e incluso sugirió que la Scuderia podría buscar a otro piloto. Estas declaraciones avivaron las dudas sobre si el británico abandonaría Ferrari antes de 2026 o, incluso, se retiraría del deporte.

Las especulaciones se intensificaron al coincidir sus comentarios con un anuncio pendiente que había estado insinuando en sus redes sociales desde finales de julio, con la misteriosa frase “follow the smoke” y la referencia “08.08”. Muchos esperaban un comunicado trascendental.

Sin embargo, aquel 8 de agosto transcurrió sin el anuncio esperado. Hamilton únicamente confirmó el lanzamiento de Almave Humo, la última incorporación de su marca de bebidas sin alcohol Almave. Lo que muchos interpretaron como una posible jubilación resultó ser, en realidad, el estreno de su nuevo destilado.

El lanzamiento de Almave demuestra que la retirada fue un falso alarma

Cuando el anuncio oficial se publicó en Instagram, se leía: “En el humo se esconde una historia. Presentamos Almave Humo, un destilado sin alcohol con un toque ahumado, elaborado a partir de agave Espadín recolectado en las faldas de volcanes en Puebla, México.”

Empleando técnicas ancestrales de destilación originarias de la cuna del mezcal, Humo ofrece la profundidad y el misterio de un auténtico destilado ahumado, pero sin alcohol. Ideal tanto para cenas festivas como para celebraciones cotidianas, este producto se convertirá en la base para cócteles sofisticados y experiencias llenas de autenticidad.

La reacción en redes no se hizo esperar. Muchos aficionados expresaron su sorpresa ante los rumores de retirada. Un usuario comentó: “¡Lewis, si me haces asustar así de nuevo, no lo soporto!”, mientras otro confesaba: “¡No sabes el susto que me llevé pensando que te ibas a retirar!”

Afortunadamente, algunos mantuvieron la calma y se mostraron aliviados de que la polémica no se tradujera en una despedida definitiva. Incluso llegaron a decir que jamás se dejarían engañar por una movida de marketing.

Personalmente, comparto ese sentimiento. Me gustaría pensar que, cuando llegue el momento de despedirse de las pistas, Hamilton sea tan auténtico como Sebastian Vettel y lo anuncie con un vídeo sin editar. O, quizá, nunca recibamos un comunicado formal y Ferrari, con el tiempo, deje de responderle por radio, dejando claro que su era ha llegado a su fin.

