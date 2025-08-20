close global

Fernando Alonso, Hungary GP, Aston Martin, 2025, Generic

URGENTE: Aston Martin da IMPORTANTE PASO para asegurar el futuro de Fernando Alonso

URGENTE: Aston Martin da IMPORTANTE PASO para asegurar el futuro de Fernando Alonso

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Hungary GP, Aston Martin, 2025, Generic

Aston Martin habría dado un importante paso para asegurar el futuro de Fernando Alonso.

De acuerdo con información del periodista Jorge Peiró, el equipo del bicampeón del mundo tiene novedades con respecto a la próxima campaña: "Según ha podido saber este medio, poco antes del parón veraniego, la nueva unidad de potencia fue puesta a prueba. En Japón, concretamente, hace algunas semanas.

"Aston Martin ya sabe cómo sonará su nuevo motor aunque solo algún afortunado de la fábrica ha podido escuchar su rugido. Desde Silverstone aportan tranquilidad porque sus tiempos de desarrollo son correctos y van a un paso similar al de la mayoría de escuderías de la parrilla.

"Tal vez Red Bull, que se estrena como motorista, deje alguna duda. No hay retrasos como se ha especulado en alguna ocasión y el paso es firme", informó este 20 de agosto.

Relacionado: ULTIMÁTUM para el compañero de equipo de Fernando Alonso en Aston Martin

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Fórmula 1 Red Bull Fernando Alonso Aston Martin Silverstone Honda

