Franco Colapinto, Carlos Sainz, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Tom Brady da la clave del éxito a Sainz; Colapinto estrena romance

F1 Hoy: Tom Brady da la clave del éxito a Sainz; Colapinto estrena romance

Franco Colapinto, Carlos Sainz, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Según el bicampeón mundial Fernando Alonso, Aston Martin tomará como aprendizaje algunas de las cosas que hizo en Hungría para el resto de la temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto, de 22 años, disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza. El piloto de Alpine se relaja en la isla acompañado de un grupo de amigos y de una mujer a la que se presume es su nueva pareja: Micaela Blanco. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y adquirir algunos consejos sobre cómo lograr los éxitos que tuvo uno de los más grandes de la historia del deporte. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, y ha mencionado cuál sería su tarde de golf ideal. ::: LEER MÁS

